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'Fenerbahçe Pepe'ye teklif yaptı' söylentisi

Portekiz basını, Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olan Portekizli futbolcu Pepe için Fenerbahçe'nin son anda devreye girdiğini ve oyuncuya Beşiktaş'ın önerdiğinin üstünde bir teklif yaptığını yazdı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:48
'Fenerbahçe Pepe'ye teklif yaptı' söylentisi

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı sırada Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

Record'un haberine göre Fenerbahçe, Pepe için son anda yıllığı 5 milyon eurodan 2 senelik bir kontrat önerdi ve futbolcuya da 2,5 milyon euro imza parası vermeyi teklif etti.

Haberin detayında Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapan Pepe'nin kararını birkaç gün içinde vereceği aktarılırken, sarı-lacivertli takımın dezavantajının teklifi çok geç yapmış olması gösterildi.

İspanyol basını da 34 yaşındaki yıldızın bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la görüşeceğini yazmıştı.

Beşiktaş'a misilleme olabilir

Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'nin bu hamlesinin Beşiktaş'a misilleme olabileceği konuşuluyor.

Record gazetesi, Fenerbahçe'nin Pepe'yi Beşiktaş'tan döndürmek istediğini ancak şansının az olduğunu belirtti.
Record gazetesi, Fenerbahçe'nin Pepe'yi Beşiktaş'tan döndürmek istediğini ancak şansının az olduğunu belirtti.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:48
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Gökhan Gönül
  5. Portekiz
  6. Caner Erkin
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