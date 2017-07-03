'Fenerbahçe Pepe'ye teklif yaptı' söylentisi

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe'yi kadrosuna katmaya hazırlandığı sırada Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

Record'un haberine göre Fenerbahçe, Pepe için son anda yıllığı 5 milyon eurodan 2 senelik bir kontrat önerdi ve futbolcuya da 2,5 milyon euro imza parası vermeyi teklif etti.

Haberin detayında Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapan Pepe'nin kararını birkaç gün içinde vereceği aktarılırken, sarı-lacivertli takımın dezavantajının teklifi çok geç yapmış olması gösterildi.

İspanyol basını da 34 yaşındaki yıldızın bu hafta içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la görüşeceğini yazmıştı.

Beşiktaş'a misilleme olabilir

Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'nin bu hamlesinin Beşiktaş'a misilleme olabileceği konuşuluyor.