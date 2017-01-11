Fenerbahçe-Partizan Tiran hazırlık maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Partizan Tiran maçı hangi kanalda?

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'da başlayacak. Maç teve2'den canlı yayınlanacak.

Karavaev ve Fernandao fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 4. sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni transfer Oleksandr Karavaev çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asist ile taraftarları heyecanlandırdı. Ligin ilk yarısında sakatlığından dolayı Süper Lig'de yalnızca 5 maçta forma giyebilen Fernandao'nun üç golü de Emenike'yi gözden çıkaran Dick Advocaat'ı oldukça memnun etti. Fenerbahçe'nin rakibi Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ise kendi liginde liderin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Chahechouhe kampa katıldı

6 Ocak'ta başlayan kampa alınmayan Chahechouhe, Antalya'ya getirilirken, antrenmanda takımla çalıştı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde çalıştı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzonspor'lu Mehmet Ekici'nin transferinde ismi takas için geçtiği iddia edilen ve 6 Ocak'ta başlayan kampa alınmayarak İstanbul'da bırakılan Fas'lı oyuncu Aatif Chahechouhe, Antalya'ya geldi. Chahechouhe, kampın bitimine iki gün kala antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekipte dedesinin rahatsızlığından dolayı ülkesi Hollanda'ya giden Robin van Persie ile Denizlispor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen idmanda yer almadı. Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yarın Arnavutluk'un Partizani takımıyla özel maç yapacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.