Fenerbahçe Ozan'ı takasta kullanacak! İşte teklif...

Transfer yapmayacağı konuşalan Fenerbahçe için peş peşe flaş iddialar geliyor. Everton'ın hocası Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile ilgilendiğini, sarı-lacivertli kulüple görüşmeleri ise sportif direktörleri Steve Walsf'in yürüttüğünü açıklamıştı. Kanarya'nın sezonun flaş ismi Alanyasporlu Emre Akbaba'yı da gündeminde tuttuğu ortaya çıktı. İlk ciddi adımlar atıldı bile... 24 yaşındaki milli yıldızın transferi için Alanyaspor'la Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin kulüp başkanları seviyesinde devam ettiği vurgulandı.

Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehir'in de listesinde olan oyuncunun bonservisine karşılık Alanyaspor'a Ozan Tufan+1 futbolcu teklif ettiği, güney ekibinin ise ilk etapta 4.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Alanya, Ozan+paraya da sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Emre, Alanyaspor'da 135 resmi maçta 46 gol atıp 21 asist yaptı. Bu sezon ise 17 lig maçında takımına 6 gol-5 asistlik bir skor katkısı verdi. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan yıldız futbolcu, oyun zekası, hızı ve üstün top tekniği ile dikkat çeken bir isim. Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Emre Akbaba, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra adam geçme yeteneği ile de fark yaratıyor.

KOCAMAN'IN ARADIĞI ADAM

Aykut Kocaman, "Alacağımız oyuncunun uyum problemi olmamalı ve bize direkt katkı sağlamalı" demişti. Emre Akbaba, Kocaman'ın bu tanımana uygun bir isim. Bu sezon oynadığı futbolla Milli Takım'a kadar yükselmiş, geçen kasım ayında Arnavutluk'la oynanan hazırlık maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı terletmişti. Emre, 3-2 kaybedilen maçta bir de gol atmıştı.