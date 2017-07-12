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Fenerbahçe oynadı Düzcespor'un kasası doldu

İlk hazırlık maçını Düzce Stadı’nda Juventus Bükreş ile oynayan Fenerbahçe, maçın gelirinin Düzcespor’a bırakılacağını açıklamıştı. Düzcespor, oynanan hazırlık maçı sonrasında kasasına 109 bin TL koydu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:27
Fenerbahçe oynadı Düzcespor'un kasası doldu

1. etap hazırlık kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapan Fenerbahçe, kampın son gününde Romanya’nın Juventus Bükreş takımıyla Düzce Stadı’nda hazırlık maçı yapmıştı.Bu karşılaşmanın hasılatını Düzcespor’a bırakan Fenerbahçe, 3. Lig temsilcisinin kasasının dolmasını sağladı.

8 Temmuz’da oynanan hazırlık maçında elde edilen 109 bin TL’lik gelir Düzcespor’a aktarıldı. Mücadele için toplam 14 bin 740 TL gider oluşurken, Düzcespor’un kasasına kalan net rakam 94 bin 260 TL oldu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:27
  1. fenerbahçe
  2. düzcespor
  3. hazırlık maçı
  4. juventus bükreş
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