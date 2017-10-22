Fenerbahçe otobüsünü gören Galatasaray taraftarları...
Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe'nin takım otobüsüne sözlü sataşmada bulundu.22 Ekim 2017 Pazar 18:23
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bir grup sarı-kırmızılı taraftar, Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe takım otobüsüne sözlü sataşmada bulundu.
Güvenlik güçleri koridor oluşturarak G.Saraylı taraftarların konuk kafileye yaklaşmasını engelledi.
Daha sonra Fenerbahçe takım otobüsü polis eskortu eşliğinde olaysız biçimde Türk Telekom Stadı'na vardı.