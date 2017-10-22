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Fenerbahçe otobüsünü gören Galatasaray taraftarları...

Galatasaraylı taraftarlar Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe'nin takım otobüsüne sözlü sataşmada bulundu.

22 Ekim 2017 Pazar 18:23
Fenerbahçe otobüsünü gören Galatasaray taraftarları...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bir grup sarı-kırmızılı taraftar, Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe takım otobüsüne sözlü sataşmada bulundu.

Güvenlik güçleri koridor oluşturarak G.Saraylı taraftarların konuk kafileye yaklaşmasını engelledi.

Daha sonra Fenerbahçe takım otobüsü polis eskortu eşliğinde olaysız biçimde Türk Telekom Stadı'na vardı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 18:23
  1. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  • ArifArif2 sa önce
    Futbol birkaç yıl yasaklanması lazım...Spordan çok anarşi olmaya başladı.

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