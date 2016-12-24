Fenerbahçe otobüsüne saldırıda FETÖ izi!

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, Çaykur Rize deplasmanından dönerken, 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde silahlı saldırıya uğramıştı. O gün silahlı saldırının olduğu yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi Nurettin Ç.'nin, 15 Temmuz'da Türkiye'yi hedef alan hain kalkışma günü de Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün silah deposunun anahtarını sakladığı ortaya çıktı. Balıklı Mahallesi'nde av tüfeği ile gerçekleşen saldırıdan sonrayürütülen soruşturmaya, Sürmene'de 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylar da dahil edildi.

FETÖ/PDY ÜYESİ OLMAKTAN SORUŞTURMA

15 Temmuz gecesi Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün silah deposunun anahtarını sakladığı iddia edilen bekçi Nurettin Ç.'den yola çıkan emniyet yetkilileri soruşturmayı derinleştirdi. Bu soruşturmanın ışığında F.Bahçe'nin otobüsünün saldırıya uğradığı yere 50 metre mesafede nöbetçi olan bekçi Nurettin Ç. ile gece nöbetçisi komiser Hüseyin G., ilçe müdür yardımcısı Ahmet E., ilçemüdürü Lütfi İ., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hakim İsa K. ve soruşturmayı yürüten cinayet büro amiri Hüdai O. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

'ANAHTAR BENDE YOK' DEDİ AMA…

Biri firarda, 7'si tutuklu 8 kişi hakkındaki soruşturmaların sürdüğü öğrenilirken, tutuklu hakim ve savcı meslekten ihraç edildi. F.Bahçe'ye yapılan saldırının detaylarına ulaşmak için Nurettin Ç.'nin ifadesinin alınmasına devam ediliyor. Bekçi Nurettin Ç.'nin 15 Temmuz gecesi kendisinden silahları almak için gelen emniyet mensuplarına "Anahtar bende yok" dediği ancak daha sonra yapılan incelemelerde anahtarı sakladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.