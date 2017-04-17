Fenerbahçe, Ospina, Taison ve Yarmolenko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Sarı-Lacivertliler, yeni sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalara başlamıştı. Yönetim, 23 Nisan Pazar günkü Arenada oynanacak Galatasaray derbisinden sonra ilk bombaları patlatmak için düğmeye basacak. Arsenalli David Ospina, Shakhtar Donetskli Taison ve Dinamo Kievli Yarmolenko listenin ilk sırasında. Lens için de girişimler başlayacak. Hedef, 7 Mayıstaki Beşiktaş derbisine kadar en az 2 ismin işini bitirmek.
Arsenal'e teklif geliyor
Fenerbahçe Yönetimi, David Ospina ve menaceriyle temas kurmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından yıldız file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlanmıştı. Yönetim şimdi İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, taliplerin artabileceği endişesiyle işi sezon sonuna bırakmak istemiyor. Arsenale ilk etapta 3 milyon Euroluk bir teklif yapılması bekleniyor. Yönetimin en büyük avantajı, Ospinayla anlaşmanın sağlanmış olması.
Laziodan önce davranacaklar
Shakhtarın Brezilyalı yıldızının sözleşmesi, yıl sonunda bitiyor. Fenerbahçe Yönetimi, iyi niyet göstergesi olarak 5 milyon Euroya kilaralıp, oyuncuyla uzun dönemli ayrı bir sözleşme yapmayı planlıyordu. Sambacının adı İtalyan ekibi Lazio ile de anılmaya başlandı. Yönetim, bu nedenle elini çabuk tutma kararı aldı. Taisonun geçtiğimiz hafta bir taraftarın yaptığı Fenerbahçe formalı fotoğrafını beğenmesi heyecan yaratmıştı. Bu arada oyuncunun menaceri Diego Dornelles, yıldız futbolcunun büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını açıkladı.
Sunderland'den geri adım
İngiliz ekibinin yöneticileri daha önceki açıklamalarında, yıldız futbolcuyu transfer ettikleri bedel olan 12 milyon Eurodan aşağı satmayacaklarını belirtmişti. Premier Ligde son sıraya demirleyen ve düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Sunderland, bu inadından vazgeçti. Lensin de Fenerbahçede kalma konusunda son derece ısrarcı olmasının ardından İngiliz ekibi, bonservis bedelini 6 milyon Euroya kadar düşürdü. Sarı-Lacivertliler ise bu rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışacak. Ardından Hollandalı yıldızla uzun süreli sözleşme imzalanacak.
Tüm şartlar zorlanacak
Dinamo Kievin yıldızı, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe Yönetiminin listesindeki isimler arasında transferi belki de en zor olanı. Ancak Aziz Yıldırım, Ukrayna futbolunun son dönemdeki en büyük yeteneği olan Yarmolenkoya imza attırmak için tüm şartları zorlamaya kararlı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Avrupadan birçok kulüp de takipte. Ukraynadaki iç savaş nedeniyle küçülmeye gidecek olan Dinamo Kievle Sarı-Lacivertli Yönetim arasında kıran kırana bir pazarlık yaşanması bekleniyor.
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