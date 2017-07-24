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Fenerbahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!

Fenerbahçe, dün gazetemizde yer alan 'Eto'o Fener'e geliyor' haberini yalanlamıştı. Ancak ilerleyen saatlerde, yapılan bu yalanlama açıklamasının siteden kaldırıldığı görüldü.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:06
Fenerbahçe o açıklamayı resmi siteden kaldırdı!

Fenerbahçe’den dün öğle saatlerinde yapılan açıklamada“Bugün tarihli Fanatik gazetesinde “Eto’o Fener’e Geliyor”başlığı ile yayınlanan haber tüm içeriği ile yalandır. Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır. Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.” ifadeleri kullanılmıştı.
 
Ancak söz konusu açıklama dün gece saatlerinde Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Bu hareket transfer dedikodularını da beraberinde getirdi.
 
Fenerbahçe daha önce yalanladığı Roberto Carlos, Raul Meireles, Mehmet Topuz ve Alper Potuk gibi futbolcuların transferini gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:06
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