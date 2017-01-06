Fenerbahçe Mehmet Ekici için anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Aatif + 500 bin euro karşılığında Trabzonspor'la anlaştı.

Fenerbahçe Mehmet Ekici için anlaşmaya vardı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 15:12
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Fenerbahçe'de son günlerde iyice hız kazanan Mehmet Ekici operasyonu başarıyla sonuçlandı. Daha önce yıldız futbolcuyla söz kesen, Trabzonspor'la da Aatif + 500 bin euro'ya anlaşan ancak Fas'lı oyuncunun direnciyle karşılaşan Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın devreye girip Aatif'ı ikna etmesiyle tüm engelleri aşmış oldu.

Diğer yandan Trabzonspor'la Antalya'da kampta bulunan Mehmet Ekici takım arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladı. 26 yaşındaki futbolcunun, bugün Antalya'da başlayacak olan Fenerbahçe kampına katılması bekleniyor. Bu transferinin bittiğini öğrenen teknik direktör Advocaat, yöneticilere telefon açarak teşekkür etti.

AATIF KAMP KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a vereceği Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Sarı-lacivertli takımın Antalya'da yapacağı kampın kadrosuna dahil edilmedi.

 
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