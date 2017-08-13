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Fenerbahçe masaya oturdu! Beşiktaş'ı çıldırtan hamle

Son olarak orta sahaya Giuliano'yu alan Fenerbahçe, Soldado'nun ardından kadrosuna bir forvet daha almak için düğmeye bastı.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:58
Fenerbahçe masaya oturdu! Beşiktaş'ı çıldırtan hamle

Sarı-Lacivertliler, Roberto Soldado ve Giuliano'nun ardından forvet hattını güçlendirmek adına rotayı Vincent Aboubakar'a çevirdi.

Geçen sezonu Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Aboubakar için Portekiz ekibinin yöneticileriyle masaya oturuldu.

VAN PERSIE'Yİ GÖNDERECEKLER

Takıma geldiğinden beri bir türlü beklentileri karşılayamayan ve sık sık sakatlık sorunları yaşayan Robin van Persie'yi elden çıkartmak isteyen Kanarya, Hollandalı futbolcuyu bir an önce ona talip olan Feyenoord'a satmak istiyor.

25 yaşındaki Aboubakar'ın, kulüplerin anlaşması halinde yeniden Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken Fener'de, önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenen bu transfer için kaynak yaratmak için harekete geçmiş durumda.

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için büyük çaba harcamış fakat ekonomik engellere takılmıştı. Fenerbahçe'nin gerekirse 10 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkararak Aboubakar'ı almak istediği öne sürülüyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:58
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