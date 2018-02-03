Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz meğer...

Sadece Trabzonspor’un değil, Süper Lig’in en flaş isimlerinden biri olan Burak Yılmaz’ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması soruları da beraberinde getirmişti. “Rıza Çalımbay sakat sakat oynamaya zorladı” diyenler de oldu, Burak Yılmaz’ın durumu abarttığını söyleyenler de. Ancak durumun perde arkasında bambaşka bir gerçek vardı.

Konya maçında sakatlandı

10 günlük tedavi için özel fizyoterapisti ile beraber soluğu Hollanda’da alan Burak Yılmaz, devre arasında değil, Konyaspor mücadelesinde sakatlandı. Deneniyimli oyuncunun kasığında çok ciddi ağrılar oluştu. Hatta Konyaspor maçının içinde Rıza Çalımbay, kulüp doktoruna Burak’ın durumunu sordu ve “Eğer çıkmak istiyorsa çıkartalım. Riske etmeyelim” mesajını gönderdi. Ancak Burak Yılmaz maçı tamamlamak istedi, sahada kaldı.

Hafta boyunca düz koşu

Devamındaki süreçte Burak’ın ağrıları arttı. Hatta bu nedenle zorlanan Burak Yılmaz, Fenerbahçe provalarının büyük bölümünde takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı, taktik provalara bile katılamadı. Bu süreçte ajanslardan servis edilen Burak’ın düz koşu fotoğrafları, o zamana kadar 16 gollü futbolcunun sahaya çıkma ihtimalinin çok az olacağı şeklinde yorumlandı. Fakat Burak Yılmaz, camia için önemini bildiği Fenerbahçe maçında oynamak istiyordu.

Çalımbay’a hatalı suçlama

Burak bu isteğini hocası Çalımbay’a iletti. Rıza hoca da soluğu kulüp doktorunun yanında aldı. Durumu sordu, yanıt şu oldu: “Bu ağrıyı, sorunu ölçemeyiz. Oyuncu oynamak istiyorsa oynar. Eğer oyun içinde bir sorun yaşarsa bunu da kendisi bilir, çıkartırız.” İşte bu kritik görüşmelerin ardından Rıza Çalımbay, hafta boyunca takımla çalışamasa da Burak’ı 11’e yazar. Yani ne Rıza Çalımbay’ın zorlaması vardır ne de Burak Yılmaz’ın “Takım bensiz sahaya çıkamaz, zorla oynayacağım” ısrarı. Burak Yılmaz’ın yaptığı risktir ama bunu da başka bir maç yerine Fenerbahçe önünde almak istedi.

’Trabzonspor sayesinde bu günlere geldim’

Kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, “Beni ben yapan Trabzonspor’dur. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. Trabzonspor sayesinde bu günlere geldim. O yüzden beni ben yapanın Trabzonspor olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.

Kaynak:Fanatik