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Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...

Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'de Mossoro şoku yaşanıyor. Başarılı oyuncu 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

06 Şubat 2018 Salı 14:28
Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...

Süper Lig'de geriden kalan 20.haftayı da lider olarak geçen M.Başakşehir, Atiker Konyaspor deplasmanından yaralı döndü. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Konya'da galibiyeti kaçıran taraf olurken, kritik Fenerbahçe maçı öncesi iki de kayıp verdi. Uzatma dakikalarında Atiker Konyaspor'un kazandığı frikikte hakeme itiraz eden Emre Belözoğlu, 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Mossoro da maçın başında geçirdiği sakatlık sonrası yerini İrfan Can'a bıraktı

Mossoro 2 hafta yok

Brezilyalı yıldızın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe maçı öncesi orta sahadaki iki önemli ismini kaybeden turunculacivertlilerde Abdullah Avcı'nın şampiyonluk yolundaki güçlü rakipleri karşısındaki önemli mücadelede İrfan Can ve Gökhan İnler'e görev vermesi bekleniyor.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:28
  1. Başakşehir
  2. Mossoro
  3. Fenerbahçe

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