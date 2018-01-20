Fenerbahçe ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller 15. dakikada Fernandao ile 90+3. dakikada Roberto Soldado’dan geldi. Konuk ekibin golünü ise 59. dakikada Andre Poko kaydetti. Fenerbahçemiz bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti.

1. dakikada Chahechouhe'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Giuliano rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda topu kaleye gönderdi. Top üst direkten geri döndü.

15. dakikada sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Fernandao kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Schwechlen'in uzaktan şutunda top kaleci Volkan Demirel’de kaldı.

34. dakikada Göztepe atağında ceza sahası içinde Kadu'nun indirdiği topla buluşan Jahovic'in röveşata vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi.

55. dakikada Aatif’in soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano 2 rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top üstten kornere gitti.



59. dakikada savunmanın büyük hatasında topu kapan Jahovic, sağdan bindiren Poko’yu gördü. 58. dakikada oyuna giren bu futbolcu topla ilk buluşmasında ağları havalandırarak eşitliği sağladı. 1-1

77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Soldado, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.



83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena ortasını yaptı. Boşta kalan topa ceza sahası içinde Neustadter vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



85. dakikada Poko soldan topla ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Jahovic’i gördü. Jahovic’in şutunda Volkan’ı geçen topu çizgiden Skrtel çıkardı.



90+3. dakikada Dirar sağdan bindirip ortasını yaptı. Soldado’yu geçen topa Kosanovic ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

Stat: Ülker stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx (Soldado dk. 63 x), Skrtel xxx, Neustadter x, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza x, Dirar x, Giuliano xx (Alper dk. 72 xx), Aatif xx (Valbuena dk. 63 xx), Fernandao xx

Göztepe: Beto xx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Kadu xxx, Schwechlen xxx, Castro xxx, Selçuk xxx, Tayfur xx (Poko dk. 58 xxx), Gouffran xxx (Ömer dk. 90 ?), Halil xxx (Sabri dk. 67 xx), Jahovic xxx

Goller: Fernandao (dk. 14), Kosanovic (dk. 90+3 k.k.) (Fenerbahçe), Poko (dk. 59) (Göztepe)

Sarı kartlar: Aatif, Skrtel (Fenerbahçe), Kadu, Castro, Tanju, Selçuk (Göztepe)