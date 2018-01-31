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Fenerbahçe kupada Giresun deplasmanında!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:38
Fenerbahçe kupada Giresun deplasmanında!

Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sahaya ligde az süre alan oyuncular ile gençlerden kurulu bir kadro sürmesi bekleniyor.

Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20:30
YAYIN: A Spor

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Çağlar Birinci, Recep Aydın, Panos Dimitriadis, Fatih Atik, Dodo, Sinan Özkan, Dmytro Korkishko
TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

FENERBAHÇE:Carlos Kameni, Roman Neustadter, Mehmet Topal, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Aatif Chahechouhe, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:38
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