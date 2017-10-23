Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 10. haftada 30 Ekim Pazartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.23 Ekim 2017 Pazartesi 14:15
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 10. haftada 30 Ekim Pazartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 50 dakika sürdüğü bildirildi.
Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, yarın izin yaptıktan sonra Kayserispor maçının hazırlıklarına 25 Ekim Çarşamba günü devam edecek.