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Fenerbahçe, Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, La Liga ekiplerinden Malaga’da forma giyen Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:56
Fenerbahçe, Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu kapsamda dün Kamerunlu kaleci Carlos Kameni’yi İstanbul’a getirmişti. Yıldız futbolcunun kulübü olan Malaga ile anlaştıkları açıklayan sarı-lacivertliler, ayrıca Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını da duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, daha önce kendisi ve kulübü Malaga CF ile prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul’a gelen profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ile yapılan görüşmeler sonucu transferi konusunda her konuda anlaşarak resmi sözleşme imzalamıştır.

Idriss Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kamerunlu kaleci Kameni ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:56
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