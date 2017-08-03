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Beşiktaş Lens'in transferini bitirdi

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Hollandalı yıldız Jeremain Lens'i, Sunderland'den 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:25
Beşiktaş Lens'in transferini bitirdi

Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Siyah-Beyazlılar, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek. Lens ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Lens, yıllık 2.2 milyon Euro ücret alacak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:25
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