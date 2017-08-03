Beşiktaş Lens'in transferini bitirdi
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Hollandalı yıldız Jeremain Lens'i, Sunderland'den 5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.03 Ağustos 2017 Perşembe 14:25
Beşiktaş, Jeremain Lens transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah Beyazlılar, Sunderland ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlılar, Hollandalının bonservisi için Sunderland'e 5 milyon Euro ödeyecek. Lens ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Lens, yıllık 2.2 milyon Euro ücret alacak.