Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor
Galatasaray, Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile ilgileniyor. 25 yaşındaki futbolcu, Sao Paulo'da forma giyiyor.17 Haziran 2017 Cumartesi 18:50
Önümüzdeki sezona farklı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, devre arasında Fenerbahçe'nin istediği Sao Paulo'dan Christian Cueva'yı aldı.
Bu transfer için girişimlere başlayacak Galatasaray, Bruma'nın 'nın gidişinden sonra hücum bölgesinde doğan boşluğu 25 yaşındaki Perulu futbolcuyla kapatmaya çalışacak.