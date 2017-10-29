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Fenerbahçe ile Kayserispor 43. randevuya çıkıyor

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşılaşacak.

29 Ekim 2017 Pazar 10:23
Fenerbahçe ile Kayserispor 43. randevuya çıkıyor

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında geride kalan 42 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 93 golüne, sarı-kırmızılılar 41 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri'de ev sahibi ekip 4-1 galip geldi.

İstanbul'daki maçlar 

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 53 golüne, Kayserispor 21 golle yanıt verdi.

Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul'daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009'da da 4-1'lik skorlarla aldı.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı. 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:23
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