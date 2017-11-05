Fenerbahçe için Ersun Yanal bombası

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ayrılık sırasında problem yaşadığı Ersun Yanal ile tekrar çalışmasının zor olduğu belirtilmesine rağmen, "Ben burada olduğum sürece bu kulüpte çalışamaz" dediği Aykut Kocaman'ı tekrar takımın başına getirmiş olmasının kapıyı açık bıraktığı kaydediliyor.

Sarı-lacivertli taraftarların çoğunluğu sosyal medyada Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesi için adeta kampanya başlattı.



İşte Fenerbahçe taraftarlarının Ersun Yanal mesajları...



-Ersun Yanal sesleri, içten içe sessizce bir çığlık gibi yükseliyor sanki...



-Ersun Yanal'ı özlüyorum.



-Ben birer adet Ali Koç ve Ersun Yanal istiyorum...



-F.Bahçe'yi en son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal şu anda kulüp çalıştırmıyor. Ne güzel tesadüf ama!



-Ersun Yanal'ın gelme ihtimali bile heyecanlandırıyor beni...



-Gel beraber Yanal'ım!



-Ersun Yanal Allah aşkına geri dön, canım hocam nolur...



-Valla Ersun Yanal'a helal olsun, adam Aykut Kocaman'dan aldığı takımı bir senede açık ara şampiyon yaptı. Dünyanın en büyük hocasıymış!



-Ersun hocam gel Fener'e be seninle yarım kalan işlerimiz var!



-Ersun Yanal gel de ordularını kurtar!



-Düşünsenize Ersun Yanal geliyor ve 4. yıldızı onunla kazanıyoruz. Gerçekleşebilme ihtimali var... Hatta gerçekleşecek!



-Ersun Yanal sezon sonuna kadar gelsin bari. Hiç olmazsa hücum eden, bol gol atan, büyüklüğüne yakışır cesaretle oynayan bir Fenerbahçe izleriz!