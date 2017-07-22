Fenerbahçe için bonservisini kendi aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Isla'nın sarı-lacivertli takıma gelebilmek için Cagliari'den bonservisini kendisinin aldığı belirtildi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:37
Fenerbahçe, dün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Şilili sağ bek Mauricio Isla transferini resmen açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe bonservis ödemedi
Sabah'ta yer alan habere göre Isla, Cagliari'den bonservis fesih bedelini kendisi ödedi ve Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Sturm Graz maçlarında oynayabilecek
Yeni takımında iki numaralı formayı giyecek olan Şilili futbolcu teknik direktör Aykut Kocaman'ın uygun görmesi halinde UEFA Avrupa 3. ön eleme turundaki Sturm Graz maçlarında oynayabilecek.