Fenerbahçe için bonservisini kendi aldı

Fenerbahçe, dün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Şilili sağ bek Mauricio Isla transferini resmen açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe bonservis ödemedi

Sabah'ta yer alan habere göre Isla, Cagliari'den bonservis fesih bedelini kendisi ödedi ve Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Sturm Graz maçlarında oynayabilecek

Yeni takımında iki numaralı formayı giyecek olan Şilili futbolcu teknik direktör Aykut Kocaman'ın uygun görmesi halinde UEFA Avrupa 3. ön eleme turundaki Sturm Graz maçlarında oynayabilecek.