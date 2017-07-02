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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Topuk Yaylası’nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kampın 2. gününde sabah antrenmanıyla güne başladı.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:12
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Topuk Yaylası’nda kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sabah yapılan çalışmaya salonda başlayan sarı-lacivertliler, ardından sahaya çıktı ve topla çalıştı. Robin van Persie ve Fernandao takımdan ayrı olarak salonda idman yaptı. 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı olarak çalışan sarı-lacivertliler, 2 gruba ayrıldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, 1 gruba dar alanda çift kale maç yaptırırken, diğer grup ise kanat ve hücum organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman sırasında, saha kenarında bulunan bir taraftar, tel örgülerin üzerinden atlayarak sahaya girdi ve forma imzalatmak istedi. Ancak güvenlik, sahaya giren taraftarı dışarı çıkarttı. İdman sonrasında futbolcular ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, saha kenarında bulunan taraftarların yanına gitti. Futbolculara sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Aykut Kocaman lehine de uzun süre tezahürat yaptı. Kocaman, taraftarların yanına giderek tek tek bütün forma ve bayraklarını imzaladı. Hazırlıklarına günde çift idman yaparak devam eden Fenerbahçe, bu akşam basına kapalı olarak çalışacak.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:12
  1. Fenerbahçe
  2. Sabah
  3. Aykut Kocaman
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