Fenerbahçe Ben Arfa'dan vazgeçmedi

Fransız basınında çıkan haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun önceliğinin Fransa’da kalmak olduğu, bu nedenle yurt dışından gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu iddialara rağmen sarı-lacivertlilerin pes etmeye hiç niyeti yok. Fenerbahçe yönetimi PSG ile anlaşmaya varmış durumda. Fransız ekibinin yöneticileri, sarı-lacivertlilerden teklif geldiğini ancak orta yolu bulamadıklarını açıklamıştı. Taraflar pazarlıklara devam ediyor.

Fenerbahçe görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe, PSG ile anlaşma sağladığı takdirde Hatem Ben Arfa ve menajeriyle görüşmelere başlayacak. Görüşmelerde sadece yöneticiler yer almayacak. Fransız yıldızı ikna etmek için Advocaat ile Robin van Persie de yönetime yardımcı olacak.

Bernardeschi de geliyor

PSG, Julian Draxler’e imza attırdıktan sonra Fransız oyuncunun burada forma bulma şansı iyice azaldı. Fransız devi ayrıca Fiorentina’nın yıldızı Bernardeschi için de girişimlerde bulunuyor. Bunun anlamı, Ben Arfa’nın artık istenmeyen adam olması. Bu durum da sarı-lacivertliler’in elini güçlendiriyor. Yönetimin hedefi, Mehmet Ekici ile Ben Arfa’yı aynı anda transfer edip, bol alternatifli bir kadroyla 2017’de rüzgar gibi esmek...