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Fenerbahçe, Galatasaray'dan rövanşı aldı!

2011-12 sezonu öncesinde Trabzonspor'da forma giyen Selçuk İnan'ı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi renklerine katarak ezeli rakibinden rövanşı almayı başardı.

Fenerbahçe, Galatasaray'dan rövanşı aldı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 08:43
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Fenerbahçe ile TrabzonSpor arasındaki Mehmet Ekici-Aatıf Chahechoue takısında tüm görüşmeler dün sona erdi ve resmi imzaların atılması için geri sayım başladı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kadrosuna katmayı çok istediği Trabzonspor'un yıldızı Mehmet Ekici'yi transfer etmesi akıllara 2011 yılının yazını getirdi.

3 TEMMUZ ENGEL OLMUŞTU...

3 Temmuz süreci öncesi yaşananlar Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasını oldukça germiş ve gerginlikler Selçuk İnan transferini engellemişti. Selçuk İnan da Galatasaray'a transfer olmuştu. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'yi bedelsiz almayı hedefleyen Galatasaray'ın oyununu bozmayı başardı ve 5.5 yıl önceki Selçuk İnan transferinin rövanşını da aldı..

 
EtiketlerFenerbahçe HaberleriFenerbahçe
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