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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tepki çeken hareket!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan U17 derbisinde yaşanılan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.

05 Kasım 2017 Pazar 15:21
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tepki çeken hareket!

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray U17 karşılaşmasının 30. dakikasında sarı-lacivertli bir oyuncu, topla birlikte süratlenen rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.

Pozisyonun ardından acılar içinde yerde kalan Galatasaraylı genç futbolcunun yardımına önce takım arkadaşları koştu. Sarı-kırmızılı futbolcular bu sert hareket sonrası hakeme kırmızı kart itirazında bulundu ancak müdahaleyi yapan Fenerbahçeli oyuncu sarı kart gördü.

Kısa sürede sosyal medyaya düşen bu görüntü sonrası Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı sert faul tepki çekti.

Karşılaşmayı 2002 doğumlu Mustafa Kapı'nı attığı gollerle 2-0 Galatasaray kazandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 15:21
  1. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
  2. Fenerbahçe-Galatasaray U17
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