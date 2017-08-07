Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Hollanda şampiyonunun Van Persie’ye olan ilgisi için yönetimden, “Bonservisini ve maaşını ödeyebilirlerse alsınlar” açıklaması gelmişti.

Feyenoord’dan teklif gelmemesine rağmen sürekli yıldız futbolcuyla ilgili demeç verilmesi can sıkmaya başladı.

Hollanda ekibi buna devam ederse, yönetim konuyu FIFA’ya taşıyabilir.