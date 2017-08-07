Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!
Fenerbahçe, Robin van Persie ile ilgisini kesmeyen ancak net bir adım da atmayan Feyenoord'u FIFA'ya şikayet etmeyi düşünüyor.07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:43
Hollanda şampiyonunun Van Persie’ye olan ilgisi için yönetimden, “Bonservisini ve maaşını ödeyebilirlerse alsınlar” açıklaması gelmişti.
Feyenoord’dan teklif gelmemesine rağmen sürekli yıldız futbolcuyla ilgili demeç verilmesi can sıkmaya başladı.
Hollanda ekibi buna devam ederse, yönetim konuyu FIFA’ya taşıyabilir.