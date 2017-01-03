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Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, evinde ağırladığı Anadolu'yu 81-75 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İlk çeyrekte fark açıldı

Fenerbahçe, 4. dakikada Sloukas'ın isabetiyle ilk molaya 14-6 önde gitti. Mola dönüşü Thomas ve Brown ile üç sayılık atışlar kaydeden Anadolu karşısında periyot sonunu iyi oynayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 20-14 üstün tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettirdi

Maçın ikinci periyoduna Doğuş Balbay ve Heurtel'in skorlarıyla 4-0'lık seri yakalayarak giren Anadolu, 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi. (22-20). Her iki takımın da sert savunma yaptığı karşılaşmada çeyreğin bitimine 6 dakika 48 saniye kala, pota altında Fenerbahçe'den Vesely ile Anadolu Efes'ten Brown arasında gerginlik yaşandı. Hakem, her iki oyuncuyu da sportmenlik dışı faulle cezalandırdı. Ardından bir faul daha yapan Vesely, mücadelede 14 dakika geride kalmadan 4 faule ulaştı. Fenerbahçe'nin faul hakkının erken dolmasından yararlanan Anadolu Efes, 16. dakikada Heurtel'in basketiyle 25-25 eşitliği yakaladı. Ali Muhammed'in skorer oyunuyla üstünlüğü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle soyunma odasına 41-34 önde gitti.

Fark 5'e indi

Maçın ikinci yarısına Dunston ve Brown'un pota altında kaydettiği isabetlerle başlayan Anadolu, 22. dakikada farkı 41-40'lık skorla 1'e çekti: Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte Fenerbahçe, Nunnally ve Kalinic, Anadolu ise Cedi Osman ve Doğuş Balbay ile dış atışlardan sayı üretti. Periyodun 8. dakikasında Anadolu, Granger'ın dış isabetiyle 52-52'lik skorla eşitliği tekrar yakaladı. Ali Muhammed ve Nunnally'nin basketleriyle toparlanan sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 51 saniye kala farkı 7 sayıya (59-52) çıkardı ve son periyoda 61-56 üstün girdi.

Fenerbahçe esti geçti!

Karşılıklı isabetlerle girilen son çeyrekte Fenerbahçe, 34. dakikada Kalinic ve Udoh'un atışlarıyla skoru 68-60 yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son 3,5 dakikasına sarı-lacivertlilerin 79-70 üstünlüğüyle girildi. Fenerbahçe, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve sahadan 81-75 galip ayrıldı.