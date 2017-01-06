Fenerbahçe - Emporio Armani Milan maçı hangi kanalda?

Euroleague 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Emporio Armani Milan'ı İstanbul'da konuk edecek. Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, puan sıralamasının en altlarında yer alan İtalyan temsilcisi Armani Milan'ı devirerek zafer serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşma ne zaman başlayacak?

Fenerbahçe'nin Milano ekibi ile Ülker Sports Arena'da oynayacağı karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor ve Lig TV 3'den canlı olarak yayınlayacak.

Fenerbahçe ikinci yarıya iyi başlamak istiyor!

Euroleague'nin ilk yarısında oynanan 15 maçtan 9 galibiyet çıkaran Fenerbahçe, 24 puanla lider CSKA Moskova'nın 3 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. İlk 8'de yer alan takımların Play-Off turuna yükseleceği Euroleague'de Fenerbahçe üst tura yükselmesi beklenen ekipler arasında yer alıyor. Hem geçen yıllardaki başarısı, hem de kadro ve teknik anlamda önemli isimleri sahip olması sarı kanaryaları iddialı ekipler arasına sokuyor.

Son Avrupa maçında Olympiakos'a deplasmanda 71-62 mağlup olan Fenerbahçe, ligdeki son karşılaşmasında Anadolu'yu ağırladı ve rakibini 81-75 mağlup etti.

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Kostas Sloukas, Ekpe Udoh, Ali Muhammed isimleri istatistikleri ile öne çıkıyor.

Sayı: Kostas Sloukas (11.9)

Ribaund: Ekpe Udoh (7.8)

Asist: Kostas Sloukas (5.1)

Top Çalma: Ali Muahmmed (1.2)

Verimlilik: Ekpe Udoh (19.5)

Emporio Armani Milan, 15. sırada

İlk yarıda sadece 4 galibiyet elde eden Emporio Armani Milan, 15. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi son sekiz maçından da mağlup ayrıldı. Son maçta sahasında Zalgiris Kaunas'ı ağırlayan Milano ekibi bu müsabakadan 70-78 mağlup ayrıldı.

Milan'da bu maçta Rakim Sanders ile Bruno Cerella'nın forma giymesi beklenmiyor. İstatistiklerde takımını sırtlayan isim olarak öne çıkan Sanders'in forma giymemesi temsilcimiz Fenerbahçe adına büyük bir avantaj olacak gibi görünüyor.

Sayı: Rakim Sanders (14.4)

Ribaund: Jamel McLean (4.9)

Asist: Krunoslav Simon (3.6)

Top Çalma: Krunoslav Simon (1.2)

Verimlilik: Rakim Sanders (13.4)

Fenerbahçe üstün durumda

Fenerbahçe, Emporio Armani Milano ile bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçların 6'sından galibiyetle ayrılan temsilcimiz, bu galibiyetlerin 5'ini son 5 karşılaşmada aldı.

Ligin ilk yarısında Milano'da oynanan karşılaşma yine Fenerbahçe'nin 70-79 üstünlüğü ile sona ermişti.

Zejko Obradovic: Daha iyi bir performans ortaya koymalıyız

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Zejko Obradovic, “Euroleague’de ikinci yarı başlıyor ve ilk yarıda oynadığımızdan çok daha iyi oynamamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz; nasıl oynamamız gerektiğini iyi anlamalı ve bu maçtan başlayarak daha iyi bir performans ortaya koymalıyız” diye konuştu.

Bogdan Bogdanovic geri dönüyor!

Sakatlığının ardından yeniden parkelere dönecek olan Bogdan Bogdanovic, Emporio Armani Milan maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Kesinlikle zor bir maç olacak. Milano sahayı iyi koşan ve tempoyu seven bir takım. Savunma olarak çok iyi olduklarını söyleyemeyiz ve bizim de bunu kullanmamız gerekiyor. Onların geçiş hücumlarını ve tempo kozlarını durdurmalıyız. Parkeye tekrar dönecek olmamdan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim için çok uzun bir süre oldu. Basketbolu, taraftarlarımızı ve salonumuzu çok özledim” ifadelerini kullandı.