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Fenerbahçe dünya yıldızını kiralıyor

Fenerbahçe, Liverpool'un santrforu Sturridge ile anlaşmaya çok yakın.

09 Ocak 2018 Salı 13:09
Fenerbahçe dünya yıldızını kiralıyor

Aykut Kocaman'ın transferde önceliğin takımınında görmeyi çok istediği Daniel Sturridge'e verilmesini istediğinden yönetim gözünü İngiltere'ye çevirdi. Liverpool'un santrforu Sturridge ile ilk görüşme olumlu geçti.

​Fenerbahçe 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Liverpool'la masaya oturmaya hazırlanıyor ancak Celtic'in de bu oyuncuyu istediği belirtiliyor. Sturridge'in Fener'e bakışı ise olumlu.

Teknik patron Aykut Kocaman'ın yönetime İngiliz golcü için, "Tam takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Alınabilirse bize çok yardımcı olur. Kanat oyuncularını da rahatlatır" dediği ifade ediliyor.

Bu arada Liverpool'un ilk tercihinin oyuncuyu bonservisiyle birlikte yollamak olduğu ifade edilse de Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama için bastırdığı gelen haberler arasında.

(Sporx)

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 13:09
  1. Sturridge
  2. Fenerbahçe
  3. Liverpool
  4. Aykut Kocaman
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