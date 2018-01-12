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Fenerbahçe deplasmanda Valencia'yı mağlup etti

THY Euroleague 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Valencia'yı 80-67 mağlup etti.

12 Ocak 2018 Cuma 08:44
Fenerbahçe deplasmanda Valencia'yı mağlup etti

Valencia Basket ile temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesinde kozlarını İspanya'da paylaştı. Sarı-Lacivertli ekip son çeyrekte oynadığı etkin oyunla sahadan 80-67 üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket takımına konuk oldu. Fenerbahçe, 15-0’lık seri ile başladığı maçı 67-80 kazandı. Takımımız bu sonuçla 11. galibiyetine imza attı.

Pabellon Fuente De San Luis’de oynanan mücadeleye Ekibimiz; Ali Muhammed, Marko Guduric, Luigi Datome, Nicolo Melli ve Jason Thompson beşiyle başladı. Nikola Kalinic, James Nunnally ve Jan Vesely ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadılar.

Fenerbahçe Doğuş maça muhteşem başladı. Potasını ilk 7.5 dakika baskete kapatan Obradovic’in öğrencileri; rakibi karşısında 15-0’lık seri yakaladı. Ev sahibi takımın 7-0’lık serisini Datome’nin üçlüğüyle sonlandıran Takımımız, çeyreği de 7-18 önde tamamladı. Skor Dağılımımız: Datome 6, Melli 4, Ali Muhammed 3, Guduric 3, Thompson 2.

Datome ve Sloukas’ın basketleriyle skoru 10-23’e taşıyan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu ile skoru 14-27’ye getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Ekibimiz, istediği oyunu tam sahaya yansıtama da soyunma odasına 27-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı üçlüklerle başlarken, ev sahibi takımı 8-0’lık seriyle öne geçirdi. (38-36) Jason Thompson’ın basket faulden bulduğu 3 sayıyla tekrar öne geçen Ekibimiz, rakibinin üçlüklerine engel olamayınca 42-39 geriye düştü. Molanın ardından Sloukas ve Jason Thompson ve Datome’nin basketleri farkı 1’e indirdi. (48-47) Melli ile de öne geçen Takımımız, çeyreği de 50-51 önde geçti.

Datome’nin üçlüğü, Ahmet’in basketiyle 53-58 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, Guduric’ile de 53-61 öne fırladı. (06:56) Ahmet Düverioğlu farkı çift hanelere taşıyan Ekibimiz, Sloukas ve Melih ile farkı açtı. (57-73) Skor üstünlüğünü koruyan Obradovic’in öğrencileri müsabakadan 67-80 galip ayrıldı.

Çeyrek Skorları:
1. Çeyrek: 18-7 (Fenerbahçe Doğuş)
2. Çeyrek: 20-15 (Valencia Basket)
3. Çeyrek: 23-18 (Valencia Basket)
4. Çeyrek: 29-17 (Fenerbahçe Doğuş)

Fenerbahçe Doğuş (80): Guduric 15, Datome 14, Thompson 13, Sloukas 11, Ahmet 10, Ali Muhammed 6, Melli 6, Melih 5

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 08:44
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