Bu haber 228 kez okundu

Fenerbahçe, CSKA Moskova ile deplasmanda mücadele edecek!

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Megasport Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe 13 haftada 8 galibiyet elde etti

Son iki haftada Panathinaikos Superfoods ve Darüşşafaka Doğuş karşısında kaybeden Fenerbahçe, ligde 13 haftada sadece 8 galibiyet elde edebildi. Ligde 12 galibiyetle zirvede bulunan CSKA Moskova, tek yenilgisini Darüşşafaka Doğuş deplasmanında yaşadı. Daha önce CSKA Moskova ile 10 kez karşılaşan sarı-lacivertli takım, bu maçların 3'ünü kazandı, 7'sinde mağlubiyet aldı.

CSKA Moskova - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Moskova kentindeki Megasport Arena’da oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve LigTV 2’den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Nesine.com'dan canlı izleyebilirsiniz.