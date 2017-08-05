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Fenerbahçe çok istiyordu! Menajerinden açıklama

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucas Perez'in Roma'ya transfer olacağı yönünde çıkan haberler için ilk açıklama menajeri Fernandez Lovelle'den geldi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
Fenerbahçe çok istiyordu! Menajerinden açıklama

İtalya basınında çıkan ''Roma, Lucas Perez'i transfer edecek''haberleri hakkında Lucas Perez'in menajeri Fernandez Lovelle konuştu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Deportivo ve Newcastle United'ın da gündeminde yer alan Perez hakkında konuşan Fernandez Lovelle, ''Monci benim yakın arkadaşım. Kendisiyle görüştüm. Sevilla'dayken ilgilenmişti ancak şu an Perez'in gündemlerinde olmadığını söyledi. Monchi forvet almayacakları konusunda benimle net konuştu'' ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında da çıkan haberlerde de Newcastle United'ın Arsenal ile Perez'in transferi için yeni bir görüşme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe, Arsenal'in Perez için istediği 14 milyon euro bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin 10 milyon euro seviyesine inilmesi halinde bu transferi bitirmesi bekleniyor.

ARSENE WENGER'DEN LUCAS PEREZ SÖZLERİ

Geçtiğimiz günlerde Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Perez ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Tecrübeli teknik adam golcü oyuncuyla ilgili ''Perez'i kaybetmek istemiyorum ama çok sayıda forvetimiz var ve daha fazla rekabet istemiyoruz. Ona forma sözü de veremeyeceğim. Çok forvetimiz var'' ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
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