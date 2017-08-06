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Fenerbahçe, Cagliari'yi ağırlayacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın özel maçta İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari'yi konuk edecek.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:46
Fenerbahçe, Cagliari'yi ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı, Passolig kartı olan sarı-lacivertli taraftarlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Kombine kart sahibi taraftarlar, mevcut koltuklarından karşılaşmayı takip edebilecek. Kombinesi veya bileti olmayan Fenerbahçe logolu Passolig sahibi taraftarlar ise girişlerde görevliler tarafından yönlendirilecek.

Sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç yapan Fenerbahçe, 3 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, galip gelemedi. Romanya'nın Juventus Bükreş takımına 3-2, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 2-1, Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla 0-0, Fransa temsilcisi Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Cagliari, 20 takımlı Serie A'yı geçen sezon 11. sırada tamamlamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Isla, geçen sezon Cagliari'de forma giymişti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:46
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