Fenerbahçe, Boluspor'a futbolcu sattı! Olay oldu...

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşma sağlandığını bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı- lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır. Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

BOLUSPOR MU VERDİ F.BAHÇE Mİ BÖYLE GÖSTERDİ?

Sarı-lacivertlilerin Ertuğrul'u 1 milyon euroya sattığı öğrenildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, Boluspor'un yeni kaleci aldığı (Gökhan Değirmenci) ve 1 milyon euro ödeyecek durumunun olmadığı gözönünde bulundurulduğunda akıllara ilginç bir soru geliyor.

Sarı-lacivertli kulübün, yeni transferleri listeye yazdırabilmesi için Ertuğrul'u 1 milyon euroya satmış gibi gösterdiği ileri sürüldü.

Çünkü kurallar gereği bonservis bedeli ödeyerek Valbuena ve Dirar'ı transfer eden F.Bahçe, bu oyuncuları UEFA listesine yazdırabilmesi için futbolcu satmak zorunda.

YA UEFA FARK EDERSE?

Peki Fenerbahçe'nin izlediği bu yol, UEFA tarafından fark edilirse ne olur?

Hatırlanacağı gibi Yıldırım Demirören döneminde Beşiktaş da buna benzer bir uygulamaya gitmiş ancak sahte evrak dosyasının ortaya çıkması nedeniyle Avrupa'dan 1 yıl men edilmişti.