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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan yıllar sonra sürpriz karar!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu hafta Trabzon'da oynanacak maça gitme kararı aldı.

26 Ocak 2018 Cuma 08:37
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan yıllar sonra sürpriz karar!

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın maç için Trabzon'a gitme kararı aldığı iddia edildi.
 
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan 3 Temmuz geriliminin ardından Trabzon deplasmanlarına gitmeyen Aziz Yıldırım'ın, bu kez sarı-lacivertli yönetimle birlikte takımın yanında olma kararı aldı.
 
Futbolcularına moral vermek isteyen Aziz Yıldırım, Rize'de kalacak ve takımını bu zorlu mücadelede yalnız bırakmayacak.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kararını değiştirmemesi halinde yıllar sonra ilk kez Trabzon'a gidecek.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:37
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