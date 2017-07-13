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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe Doğuş, yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic'in Sacramento Kings ile anlaştığını resmen duyurdu.

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Tahincioğlu Basketbol Ligi ve THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, yıldız basketbolcusu Bogdan Bogdanovic'in NBA takımlarından Sacramento Kings ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 10:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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