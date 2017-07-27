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Fenerbahçe avantaj arıyor

Kariyerinde hiç profesyonel maçı bulunmayan Ahmethan Köse, sakatlığı bulunan Roben van Persie'nin yerine forma giyecek. Kjaer ise Sevilla'ya transferi nedeniyle kadroya alınmadı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:15
Fenerbahçe avantaj arıyor

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına bugün UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takımda Sturm Graz maçı öncesi santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Yeni sezon öncesi Emenike'yi Olimpiakos'a satan, kiralık oynayan Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan ve en az 1.5 ay daha sakatlığı sürecek Jose Fernandao'dan faydalanamayan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Robin van Persie de yetiştirilemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde ise santrfor özellikli tek isim olarak genç takım oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse kaldı. Kariyerinde hiç profesyonel maçı bulunmayan Ahmethan, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 21 karşılaşmada 18 gol atmıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ileri uçta hazırlık maçlarında da oynattığı genç futbolcuya şans vereceğini açıkladı. İspanya'nın Sevilla takımına transferi için el sıkışılan Simon Kjaer de Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa'da forma giyemeyeceği için kadroya alınmadı.

Kocaman sürpriz istemiyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, temkinli konuştu. Sturm Graz'ın kolektif bir oyun yapısına sahip olduğunu, kendi takımında da bireysel yeteneklerin bulunduğunu belirten Kocaman, "Öncelikle temel amacımız Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak. Kağıt üzerinde görünen avantajımız, daha pahalı, kaliteli, tecrübeli ve bireysel kalitesi yüksek oyunculara sahip olmamızdır. Bireysel kalite maçın ve turun hangi tarafa yöneleceğini gösterecek" dedi.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:15
  1. Fenerbahçe
  2. Sevilla
  3. Avrupa
  4. Avusturya
  5. İspanya
  6. Aykut Kocaman
  7. F.Bahçe
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