Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yıldızına talip oldu

Ara transfer döneminde kadrosuna sol bek, orta saha ve çok yönlü forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe kolları sıvadı.

CORREA HAMLESİ

Çok yönlü forvet konusunda listeye giren son yıldız Angel Correa oldu. Diego Costa transferiyle birlikte Atletico’nun kadrosundaki golcü sayısı 5’e çıktı. Correa ya da Gameiro’nun sezon sonuna kadar kiralanması gündemde.

Sarı-Lacivertliler’in gözü ise Arjantinli yıldızda. 22 yaşındaki oyuncu forvette, 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Fenerbahçe’nin, Correa’nın şartlarını sorup, gelecek cevaba göre girişimde bulunacağı öğrenildi.