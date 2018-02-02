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Fenerbahçe, Atina deplasmanında mağlup oldu

THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olimpiakos'a 95-70 mağlup oldu

02 Şubat 2018 Cuma 09:02
Fenerbahçe, Atina deplasmanında mağlup oldu

Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, karşılaşmadan 95-70 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla 21. haftada 7. kez mağlup olurken, Olympiacos ise 14. kez kazandı. Fenerbahçe'nin çift hanelere çıkan tek isim olan Ali Muhammed, kaydettiği 24 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan maça Fenerbahçe; Kostas Sloukas, Brad Wanamaker, Luigi Datome, Jan Vesely, Jason Thompson beşiyle başladı.

Ev sahibi ekibin 4-0’lık seriyle başladığı ilk çeyreğin ilk bölümünde ilk sayılarını Thompson’la bulan Fenerbahçe Doğuş; Printezis’in dış atışları ile pota altında Spanoulis ve Papanikolau’yu durduramayınca televizyon molasına 18-9 geride girdi. Mola dönüşü Spanoulis ve Mantzaris’ten 2 üçlük gelince koç Obradovic’ten mola geldi: 26-13. Mola dönüşü istediği oyunu sergileyemeyen ekibimiz, 34-15 geri düştü. İlk periyot; son bölümde Guduric’in serbest atış çizgisinden bulduğu 3 sayının ardından 34-18’lik skorla tamamlandı.

İkinci periyoda savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, istediği hücum organizasyonlarını gerçekleştiremeyince ilk 3 dakikalık bölümde hücumlarından eli boş döndü. Savunmadaki agresif oyunuyla rakibine potayı göstermeyen Fenerbahçe, sessizliğini Guduric’in üçlüğüyle bozdu: 35-21.

Bu periyotta kenardan gelen oyuncularıyla ki özellikle Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4:22 kala skoru 38-29'a getirdi. Kenardan gelen Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed gibi isimlerle etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu’nun da sayı katkısıyla farkı 8 sayıya indi: 44-36. Soyunma odasına 45-36’lık skorla gidildi.

Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis 14 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed süre aldığı 7 dakikalık bölümde 13 sayı üreterek Takımımızın en skoreri olarak ilk yarıyı tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda Fenerbahçe, Ali Muhammed'i etkili kullanmaya devam etse de Spanoulis ile cevap veren Olympiacos, televizyon molasına 57-43 üstün girdi. İlerleyen bölümde 19 sayı geri düşen ekibimiz, Ahmet Düverioğlu ve Vesely’nin basketleriyle final periyoduna 71-54’lük skorla gitti.

Final periyodunda da topu istediği gibi paylaşamayan ve hücum-savunma organizasyonlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Doğuş, maçı 95-70 kaybetti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Carlos Peruga (İspanya)

Olympiacos: Mclean 12, Toliopoulos, Spanoulis 19, Milutinov 5, Strelnieks 19, Printezis 12, Papanikolau 9, Mantzaris 6, Roberts 7, Wiltjer 3, Thompson 3.

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 6, Melli, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 7, Sloukas, Guduric 8, Vesely 8, Sinan Güler 2, Kalinic 3, Ali Muhammed 24, Ahmet Düverioğlu 8, Datome 4.

Çeyrek Skorları:
1.Çeyrek: 34-18
2.Çeyrek: 11-18
3.Çeyrek: 26-18
4.Çeyrek: 24-16

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:02
  1. Turkish Airlines EuroLeague
  2. Yunanistan
  3. Olympiacos
  4. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı
  5. Fenerbahçe
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