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Fenerbahçe aradığı sağ beki Barcelona'da buldu

Fenerbahçe, Lens’te sorun çıkması ihtimaline karşılık alternatif planını hazırladı. Rota bu sefer Barcelona’lı sağ bek Douglas’a çevrildi. Sambacı gelirse, Dirar sağ açıkta görev yapacak.

23 Haziran 2017 Cuma 03:24
Fenerbahçe aradığı sağ beki Barcelona'da buldu

 Mathieu ValbuenaNabil Dirar ve Mehmet Ekici ile transfere hızlı bir giriş yaptıktan sonra frene bastı. Sarı-Lacivertliler, Jeremain Lens’te pürüz çıkması ihtimalini göz önüne alarak alternatif isimlere yöneldi. Kanarya, geçtiğimiz sezon gündeme gelen ancak Van der Wiel transferi sonrası vazgeçilen Barcelona’lı sağ bek Douglas için yeniden girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezonu Sporting Gijon’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli sorulacak. İspanyol ekibinin yüksek bir fiyat istemesi halinde kiralık teklifi yapılacak.

Rekabet kızışacak

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Aykut Kocaman’ın eli rahatlayacak. Douglas sadece sağ bekte değil, önde de forma giyebiliyor. Sambacı, savunmada Şener Özbayraklı’yla, hücumda ise Nabil Dirar ile rekabete girecek. Kocaman, Douglas sayesinde Dirar’ı doğrudan sağ açıkta oynatabilecek.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 03:24
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