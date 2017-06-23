Fenerbahçe aradığı sağ beki Barcelona'da buldu

Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici ile transfere hızlı bir giriş yaptıktan sonra frene bastı. Sarı-Lacivertliler, Jeremain Lens’te pürüz çıkması ihtimalini göz önüne alarak alternatif isimlere yöneldi. Kanarya, geçtiğimiz sezon gündeme gelen ancak Van der Wiel transferi sonrası vazgeçilen Barcelona’lı sağ bek Douglas için yeniden girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezonu Sporting Gijon’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli sorulacak. İspanyol ekibinin yüksek bir fiyat istemesi halinde kiralık teklifi yapılacak.



Rekabet kızışacak



Eğer bu transfer gerçekleşirse, Aykut Kocaman’ın eli rahatlayacak. Douglas sadece sağ bekte değil, önde de forma giyebiliyor. Sambacı, savunmada Şener Özbayraklı’yla, hücumda ise Nabil Dirar ile rekabete girecek. Kocaman, Douglas sayesinde Dirar’ı doğrudan sağ açıkta oynatabilecek.