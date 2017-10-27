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Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu

Fenerbahçe,10 numara sorununu Rumen yıldız Nicolae Stanciu çözmeyi planlıyor.

27 Ekim 2017 Cuma 02:21
Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu

Romanya medyasındaki haberlerde, Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki futbolcu için şu anki maaşı olan 1.1 milyon Euro’nun 2.5 katını yani 2.75 milyon Euro’yu gözden çıkarttığını yazdı. Stanciu o dönemde bu teklifi, “Şu anda benim için para önemli değil. Anderlecht’te düzenli olarak oynuyorum ve mutluyum” diyerek geri çevirdi. Ancak sezon başlayınca işler değişti.

12 maçta 370 dakika

Rumen yıldız takımın vazgeçilmeziyken, bu sezon 12 resmi maçta sadece 370 dakika şans bulabildi. Bu durum, yıldız futbolcunun Anderlecht’te kalma fikrini de değiştirdi. Oyuncunun, menaceri Anamaria Prodan’dan ocakta yeni bir takım bulmasını istediği öğrenildi.

Prodan yaptığı açıklamada, “Anderlecht’in sportif direktörü Van Hoolsbeck ile görüşeceğim. Madem Stanciu’yu oynatmıyorlar, bu duruma ocak ayında bir çözüm bulmalıyız. Onu isteyen birçok kulüp var. Devre arasında kiralık ya da bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Karar Kocaman’ın

Rumen basını, 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile yeniden masaya oturmak istediğini öne sürdü. Ocak ayında çok yönlü bir ofansif orta saha oyuncusu isteyen ve Ben Arfa’yı yeniden gündemine alan Sarı- Lacivertliler, Aykut Kocaman’ın istemesi halinde Stanciu’ya yönelebilir.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 02:21
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