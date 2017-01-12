Fenerbahçe aman vermedi

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Kamp yaptığı Antalya'da ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, Arnavut takımı Partizani Tiran'ı. 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım 5. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilya'lı golcü Fernandao 8. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Golün asistini yeni transfer Karavaev yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

81. dakikada Caner Koca'nın ortasını Partizani defansı uzaklaştıramadı. Güzel bir pozisyon yakalayan İsmail Köybaşı, topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Rehavete kapılan Fenerbahçe defansı büyük bir hata yaptı. Partizani, 83. dakikada Ekuban'ın golüyle durumu 3-1'e getirdi.