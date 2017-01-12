Fenerbahçe aman vermedi

Kamp yaptığı Antalya'da ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, Arnavut takımı Partizani Tiran'ı. 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe aman vermedi
Eklenme: 12 Ocak 2017, 10:43
Bu haber 609 kez okundu

Kamp yaptığı Antalya'da ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, Arnavut takımı Partizani Tiran'ı. 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım 5. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilya'lı golcü Fernandao 8. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Golün asistini yeni transfer Karavaev yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

81. dakikada Caner Koca'nın ortasını Partizani defansı uzaklaştıramadı. Güzel bir pozisyon yakalayan İsmail Köybaşı, topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Rehavete kapılan Fenerbahçe defansı büyük bir hata yaptı. Partizani, 83. dakikada Ekuban'ın golüyle durumu 3-1'e getirdi.

 
EtiketlerAntalyaFenerbahçeArnavutPartizani TiranOzan TufanBrezilyaFernandaoCaner Kocaİsmail Köybaşı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.