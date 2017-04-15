Fenerbahçe Ali'nin alternatifini buldu

Fenerbahçe yönetiminin mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlanamaması halinde Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç'ı transfer edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe Ali'nin alternatifini buldu
Eklenme: 15 Nisan 2017, 12:02

Fenerbahçe'de bir yandan ligin üst sıralarında tutunma ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma hesapları yapılırken diğer yandan da önümüzdeki sezonun çalışmaları yapılıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni dönemde teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesi planlanırken yeni isimlerle de görüşmeler sürüyor. Bunlardan biri de sol bek transferi. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2017 itibarıyla sona eriyor ve henüz sözleşmesi de yenilenmedi. Yönetim FFP nedeniyle yıllık ücretlerde fazla artış yapamayacağı için Hasan Ali ile anlaşma sağlanamaması durumunda B planını da hazırlamış durumda.

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismin ise Antalyaspor'un başarılı sol beki Sakıb Aytaç olduğu öğrenildi. Eğer Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe yönetiminin kırmızı-beyazlıların yıldızı için kolları sıvayacağı bildirildi.

1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyla ilk irtibatı kuran sarı-lacivertli kurmaylar, Akdeniz ekibine resmi teklifte bulunacak.

 
EtiketlerFenerbahçeTürkiyeAntalyaAkdenizAntalyaspor1 MayısHabertürkAykut Kocaman
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