Fenerbahçe açıkladı: 3 yıllık sözleşme
Fenerbahçe iç transferde Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilediğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 3 yıl uzatıldığı ve imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu.17 Haziran 2017 Cumartesi 18:44
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilediğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Hasan Ali kaldırım'ın ismi Galatasaray ile anılmıştı.
Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama;
2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.
Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.