Fenerbahçe açıkladı: 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme yenilediğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren Hasan Ali kaldırım'ın ismi Galatasaray ile anılmıştı.



Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama;



2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.



Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.



Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.