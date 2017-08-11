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Fenerbahçe 2 transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Giuliano'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını, İspanyol golcü Soldado ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

11 Ağustos 2017 Cuma 15:19
Fenerbahçe 2 transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe internet sitesinden 2 transfere ilişkin açıklamada bulundu.

İşte kulüpten yapılan açıklamalar:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Giuliano Victor De Paula ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze kiralık olarak transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

Giuliano Victor De Paula, bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

SOLDADO'YA 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulübümüz, İspanyol forvet  Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

32 yaşındaki forvet ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbolcumuz Roberto Soldado’nun imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 15:19
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