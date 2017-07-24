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Fen Lisesi yurt onarım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi yurt onarım çalışmalarını inceledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Fen Lisesi yurt onarım çalışmaları devam ediyor

Besni Servi Erdemoğlu Yüksek Öğrenim Yurdunun yeni binasına taşınması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen yurt binası, Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Pansiyon binası olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren hizmet verecek.

Binanın önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi için çalışmalar son hızla devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Okul Müdürü Ömer Başçobanlar ve Müdür Yardımcısı Aysun Karakuş’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Müdür Yazar, "Fen Lisemize ait müstakil bir pansiyonumuz bulunmamaktaydı. Yüksek öğrenim yurdunun yeni yerine taşınmasının akabinde boşalan okulumuzun hemen yanındaki bu bina için gerekli girişimlerde bulunduk ve binayı okulumuza kazandırdık. Binamızı daha modern bir görünüme kazandırmak ve çocuklarımızın daha rahat ve temiz bir ortamda barınma, yemek ve yaşam imkanı kazanması amacıyla çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. İnşallah eğitim öğretim yılının başına yetişecektir. Yurt binamızın okulumuza hayırlı olmasını diliyor ve bu binanın okulumuza kazandırılmasında çok fazla emeği bulunan Sayın Kaymakamımız Ahmet Gencer’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mete Kızılkaya’ya ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
  1. Milli Eğitim Müdürlüğü
  2. Adıyaman
  3. Besni
  4. Kızılkaya
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