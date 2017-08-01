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Felipe Melo'dan Türkiye açıklaması! 'Teklif aldım'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.

01 Ağustos 2017 Salı 18:54
Felipe Melo'dan Türkiye açıklaması! 'Teklif aldım'

Palmeiras'ta teknik direktörü Cuca ile tartışan ve kadro dışı kalan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun, hocasını korkak olarak nitelendirdiği ses kayıtları internete düştü ve ortalık karıştı. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Melo, Türkiye'den 2 teklif aldığını da açıkladı.

Felipe Melo'nun ses kayıtlarında, "Palmeiras'ta bu adamla çalışamam. Bu adam bir korkak, kötü karakter, yalancı. Bir şey söylüyor ve sonra basına birçok başka şey söylüyor. Ben konuşursam, onu ortadan ikiye ayırırırım, ne olacağını göreceğiz. Corinthians, Internacional, Sao Paulo, Gremio, Atletico MG, Flamengo, hepsi beni istiyor. Başkan benimle konuşmak istedi, bir şey yapabilir miyiz, bakacağız. Ama bu adamla çalışamam. Flamengo teklif yaparsa, benim için kolay olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

"2 TÜRK KULÜBÜ TEKLİF YAPTI, REDDETTİM"

Türkiye'den aldığı 2 teklifi reddettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Ses kayıtlarını dinledim, evet, benim. Kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Dün eşimin doğum günüydü. Eşimin doğum gününü kutladık ve evde çok insan vardı. Biraz şampanya da içtik, o yüzden kime konuştuğumu bilmiyorum. 2 Türk kulübü bana teklif yaptı, ancak Galatasaray'dan teklif gelmedi, iki teklifi de reddettim. Brezilya'da da şu anda bana teklif yapan bir takım yok" diye konuştu.

Oyunculara saygısı olduğu için takıma dönmek istediğini belirten Melo, "Palmeiras'ta tarih yazmak istiyorum, 3 yıl daha sözleşmem var. 4 yıldan fazla kaldığım tek takım Galatasaray. Burada da güzel bir hikaye bırakmak istiyorum. Palmeiras'a dönmek istiyorum, çünkü oyuncu grubuna saygım var. İdmana çıkacağım, takım seyahat edecek, ben de idmana çıkacağım. Palmeiras'ın bir çalışanıyım. Benimle konuşmak isteyen olursa, ne diyeceğini dinleyeceğim" dedi.

"EŞİM BREZİLYA'DAN AYRILALIM DEDİ"

Eşinin Brezilya'dan ayrılma fikrini sunduğunu kaydeden tecrübeli isim, "Dürüst olmak gerekirse, 10 dakika önce eşim, 'Eğer Palmeiras'ta kalmayacaksak, Brezilya'dan ayrılalım' dedi. Bir şey söylemek için şu anda erken. Ben hep Palmeiras'ı düşünüyordum, başka kulübü düşünmedim. Eğer gerçekten burada kalmayacağım belli olursa, başka şeyler düşüneceğim. Şu anda bir ilgi yok. Çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Inter'den ayrılarak Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, sadece 5 maça çıkabildi ve eleştirilerin odağında kaldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:54
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