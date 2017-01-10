Felipe Melo: Sabri'ye seni döverim dedim!

İnter'den Palmeiras'a transfer olan Melo, Fox Sport'a kariyeri ile ilgili itiraflarda bulundu. 'Pitbull' lakaplı yıldız, G.Saray forması giyerken Bursaspor ile oynadıkları Türkiye Kupası finalinde (2015) Sabri Sarıoğlu ile saha içinde yaşadığı tartışma hakkında, "Devre arasında 'İkinci yarıda gerçek Sabri gibi oynamazsan seni döverim' dedim. Sabri ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazandıran isim oldu" ifadelerini kullandı. İki oyuncu maçta yumruklaşmanın eşiğine gelmişti.
İNTİKAMIMI ALDIM
Melo, F.Bahçe'ye Türk Telekom Arena'da 2-1 yenildikleri 2012'deki karşılaşmadan sonra Mehmet Topuz'un köpek gibi işeme hareketiyle kendisini taklit etmesine çok kızdığını da belirterek, "Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırıp, intikamımı aldım" şeklinde konuştu.
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