Felçli eşine 18 yıldır gözü gibi bakıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Nezaket Dursun, 18 yıldır yatağa bağlı yaşayan eşi Mustafa Dursun'un bakımını gelinlerinin de yardımıyla yapıyor.



Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun İl Müdürlüğünce evde sağlık hizmetleri alan kişilerin hayatları ve hizmetlerden memnuniyetin kamuoyuna duyurulması amacıyla başlatılan "Evdeki Hayatlar Projesi" devam ediyor.

BİK Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, proje kapsamında, İlkadım ilçesinde 18 yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından hayatını yatağa bağımlı halde sürdüren 64 yaşındaki Mustafa Dursun ile eşi Nezaket Dursun'u ziyaret etti.

Üç çocuk annesi Nezaket Dursun, eşinin sağlık hizmetlerinin Samsun Kamu Hastaneleri Birliği tarafından görevlendirilen doktor ve hemşire tarafından evde yapıldığını, verilen hizmetlerden son derece memnun olduğunu söyledi.

Kendisinin de sağlık sorunlarının olduğunu, iki gelinin yardımıyla 18 yıldır yatağa bağımlı yaşayan eşine baktıklarını aktaran Dursun, "Eşimim bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Konuşabiliyor, ellerini, ayaklarını hareket ettirebiliyor çok şükür. Devletimizden Allah razı olsun, hastamızın her türlü sağlık sorununa koşuyorlar." ifadesini kullandı.

Mustafa Dursun da yatalak olduğunu belirterek, "Ama çok şükür, yattığım yerden namazımı kılıyorum. Kur'an okuyorum. Herkese dua ediyorum. Boş durmamaya çalışıyorum. Zikir yapıyorum." dedi.

Bayraktar ise toplumsal bilincin oluşması kapsamında başlattıkları "Evdeki Hayatlar Projesi"nin amacına ulaşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA