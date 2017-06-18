Felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

Portekiz'de dün başlayan yangın bugün de sürüyor. Pedrogao Grande kenti yakınlarında çıkan yangında bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Portekizli yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre yangında 57 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi de yaralandı.

Bölgedeki yangınını söndürmek için bin 500'den fazla itfaiye görevlisi çalışıyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ilk olarak 25 daha sonra da 39 kişi olarak açıklanmıştı.

Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirtilen orman yangınının bir felakete yol açtığı ve bölgedeki evlere kadar yayıldığı belirtildi.

Arabalarında can verenler var

Portekiz basını, arabalarının içinde mahsur kalarak alevlerin arasında can veren insanların olduğu bilgisini paylaştı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Son yıllardaki en büyük insani trajediyle karşı karşıyayız. Önceliğimiz bu yangını söndürüp, mağdur ailelere yardım etmek. Helikopterler ve uçakların havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına ülkedeki tüm itfaiye ekipleri katkı sağlıyor" dedi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marceloa Rebelo de Sousa ise bölgeye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Felakete karşı teknik bir eksiklik veya kapasitesizlik yok" diye konuştu.